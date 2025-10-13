Скидки
Донской — об организации турнира в Алма-Ате: обсуждали этот вопрос с тренером Муте

Донской — об организации турнира в Алма-Ате: обсуждали этот вопрос с тренером Муте
Бывшая 65-я ракетка мира Евгений Донской высказался об организации турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), отметив, что разговаривал на этот счёт с тренером француза Корентена Муте.

«Алма-Ата — супертурнир для зала, даже скажу, что лучший. Мы сейчас, кстати, обсуждали этот вопрос с тренером француза Муте. И он вспоминал Марсель — его родной город — и сказал, что тот турнир с этим не сравнится. Поэтому большое спасибо организаторам. И что самое классное, здесь всё настроено на комфорт игрока»,— сказал Донской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира обыграл канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

«У Карена лучше получается сажать деревья». Один день Хачанова и Медведева в Алма-Ате
Эксклюзив
«У Карена лучше получается сажать деревья». Один день Хачанова и Медведева в Алма-Ате
