Выставочный турнир Six Kings Slam — 2025: участники, сетка соревнований, где смотреть

С 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится выставочный турнир Six Kings Slam – 2025. В розыгрыше соревнования примут участие немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и сербский теннисист Новак Джокович.
В первый день соревнований пройдут встречи четвертьфинальной стадии турнира:
- Янник Синнер (Италия) – Стефанос Циципас (Греция);
- Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фриц (США).
Полуфиналы состоятся во второй день турнира. Победитель встречи между Синнером и Циципасом сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а сильнейший в паре Зверев – Фриц поспорит за выход в финал соревнований с сербом Новаком Джоковичем.
В России матчи турнира Six Kings Slam – 2025 можно будет посмотреть на «Кинопоиске».