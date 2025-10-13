Выставочный турнир Six Kings Slam — 2025: участники, сетка соревнований, где смотреть

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

С 15 по 18 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится выставочный турнир Six Kings Slam – 2025. В розыгрыше соревнования примут участие немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас и сербский теннисист Новак Джокович.

В первый день соревнований пройдут встречи четвертьфинальной стадии турнира:

Янник Синнер (Италия) – Стефанос Циципас (Греция);

Александр Зверев (Германия) – Тейлор Фриц (США).

Полуфиналы состоятся во второй день турнира. Победитель встречи между Синнером и Циципасом сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а сильнейший в паре Зверев – Фриц поспорит за выход в финал соревнований с сербом Новаком Джоковичем.

В России матчи турнира Six Kings Slam – 2025 можно будет посмотреть на «Кинопоиске».