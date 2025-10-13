Турнир АТР-250 в Алма-Ате, 2025 год: результаты матчей на 13 октября

Сегодня, 13 октября, стартовал розыгрыш основной сетки турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Первый круг:

Фабиан Марожан (Венгрия) – Лука Нарди (Италия) – 7:6 (7:3), 6:3;

Габриэль Диалло (Канада, 7) – Амир Омарханов (Казахстан, WC) – 6:3, 6:1;

Юго Бланше (Франция, Q) – Джеймс Дакворт (Австралия, Q) – 3:6, 4:6;

Бернард Томич (Австралия, Q) – Корентен Муте (Франция, 8) – 1:6, 6:7 (9:11).

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира обыграл канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.