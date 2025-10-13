Шамиль Тарпищев высказался о победе Тихоновой в паре с украинкой Страховой в Эдмонде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянки Анастасии Тихоновой в паре с украинской теннисисткой Валерией Страховой на турнире W-100 в американском Эдмонде.

«Победа в турнире украинки Страховой в паре с россиянкой Тихоновой? Это всегда важно. Вот мы в теннисе играем, а пресса во многом работает негативно. Но у нас же в теннисе не было ни одного отказника играть с нами, вне зависимости ни от каких стран, ни с кем ты играешь.

Считаю, такие отношения в паре Тихоновой и Страховой создались за счёт того, что они в детстве начали вместе играть. Это идёт на всю жизнь — личностные отношения не меняются», – приводит слова Тарпищева Sport24.

В финале парного разряда турнира в Эдмонде Анастасия Тихонова и Валерия Страхова обыграли дуэт австралийки Оливии Гадеки и польки Оливии Линсер со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 1:0 [10:8].