Главная Теннис Новости

Янник Синнер пропустит «Мастерс» в Париже и финал Кубка Дэвиса — журналист Этерно

Журналист Eurosport Симоне Этерно сообщил, что четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, скорее всего, откажется от участия в «Мастерсе» в Париже, а также не поможет сборной Италии в финале Кубке Дэвиса, где команда будет защищать титул. Вместе с тем итальянец выступит на турнире АТР-500 в Вене (Австрия), а также на Итоговом турнире АТР.

Ранее Синнер из-за судорог в ногах снялся с матча третьего круга «Мастерса» в Шанхае, где он встречался с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (7:6 (7:3), 5:7, 2:3). Несмотря на это, Синнер выступит в матчах выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где он может заработать до £ 6 млн.

Турнир в Вене пройдёт с 20 по 26 октября. Итоговый турнир АТР состоится с 9 по 16 ноября в итальянском Турине.

