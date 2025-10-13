«Появились тревожные сигналы». Де Минор снялся с розыгрыша турнира UTS в Гонконге

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор снялся с розыгрыша выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Гонконге из-за травмы бедра, отметив, что на прошедшем «Мастерсе» в Шанхае ему приходилось играть на обезболивающих.

«Это травма бедра — та же, что была у меня после Уимблдона в прошлом году. Тогда она выбила меня из строя на несколько месяцев, поэтому я очень обеспокоен. Не могу рисковать. В прошлом году я пропустил почти три-четыре месяца и доигрывал сезон через боль. Сейчас появились тревожные сигналы, нужно убедиться, что всё в порядке. Не хочу повторения прошлогодней ситуации. Я должен быть умным и заботиться о своём теле.

В Шанхае я играл на обезболивающих, чтобы продержаться и сделать всё возможное, но знал, что что-то не так. Надеялся, что это просто неудачное движение и через пару дней всё пройдёт. Однако с каждой игрой, с каждым днём боль не исчезала. Поэтому теперь нужно сделать МРТ как можно скорее и понять, что происходит. Когда получу результаты вместе с командой и врачами, мы решим, каким будет план на оставшуюся часть сезона. Сейчас много неопределённости, поэтому остаётся только ждать и наблюдать», – приводит слова де Минора Eurosport Italy.

На «Мастерсе» в Шанхае де Минор проиграл на стадии 1/4 финала турнира российскому теннисисту Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6.