Алексей Попырин проиграл Корде на старте турнира АТР-250 в Стокгольме

48-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин не смог выйти во второй круг турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), проиграв в стартовом матче турнира американцу Себастьяну Корде (60-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 3:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. За время матча Корда выполнил 13 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 7 из 20 брейк-пойнтов. Алексей Попырин подал в игре девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнире в Стокгольме Корда сразится с победителем встречи между польским теннисистом Камилем Майхшаком и австрийцем Филипом Мисоличем.