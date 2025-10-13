Алексей Попырин проиграл Корде на старте турнира АТР-250 в Стокгольме
Поделиться
48-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин не смог выйти во второй круг турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), проиграв в стартовом матче турнира американцу Себастьяну Корде (60-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 3:6.
Стокгольм. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 18:55 МСК
48
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|3
|
|6
|6
60
Себастьян Корда
С. Корда
Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. За время матча Корда выполнил 13 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 7 из 20 брейк-пойнтов. Алексей Попырин подал в игре девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести.
Во втором круге турнире в Стокгольме Корда сразится с победителем встречи между польским теннисистом Камилем Майхшаком и австрийцем Филипом Мисоличем.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 октября 2025
-
21:25
-
21:14
-
21:00
-
20:59
-
20:21
-
19:46
-
19:26
-
19:00
-
18:32
-
18:07
-
17:58
-
17:47
-
16:04
-
15:19
-
15:04
-
14:46
-
14:41
-
14:29
-
13:48
-
13:38
-
13:00
-
12:47
-
12:36
-
12:04
-
11:49
-
11:18
-
11:12
-
11:04
-
11:04
-
10:48
-
10:47
-
10:41
-
10:30
-
10:21
-
09:55