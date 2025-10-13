Скидки
Алексей Попырин — Себастьян Корда, результат матча 13 октября 2025, счет 1:2, 1-й круг АТР-250 в Стокгольме

Алексей Попырин проиграл Корде на старте турнира АТР-250 в Стокгольме
Комментарии

48-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин не смог выйти во второй круг турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), проиграв в стартовом матче турнира американцу Себастьяну Корде (60-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 3:6.

Стокгольм. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 18:55 МСК
Алексей Попырин
48
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 3
6 4 		6 6
         
Себастьян Корда
60
США
Себастьян Корда
С. Корда

Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. За время матча Корда выполнил 13 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 7 из 20 брейк-пойнтов. Алексей Попырин подал в игре девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнире в Стокгольме Корда сразится с победителем встречи между польским теннисистом Камилем Майхшаком и австрийцем Филипом Мисоличем.

Сетка турнира в Стокгольме
Календарь турнира в Стокгольме
Комментарии
