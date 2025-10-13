«Невероятная сумма». Тим — о расходах в профессиональном юношеском теннисе

Чемпион US Open — 2020, экс третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал о работе своего фонда, отметив, что на старте теннисной карьеры игроки тратят очень большие суммы денег.

«Мы стараемся помогать наиболее нуждающимся семьям, чтобы, если появляется талантливый молодой игрок, он мог продолжить путь к своей мечте. Но теннис — это очень дорогой вид спорта. С 13 до 18 лет, пока молодой спортсмен не начнёт зарабатывать, расходы составляют от € 80 тыс. до € 100 тыс. в год. То есть в общей сложности речь идёт почти об € 1 млн — невероятная сумма, которую практически никто не может себе позволить. Мы, конечно, стараемся помогать родителям, искать спонсоров или инвесторов для финансирования их карьеры, но даже так это остаётся крайне дорого», – приводит слова Тима We Love Tennis.

32-летний Тим завершил карьеру в сезоне-2024 из-за хронической травмы запястья.