Главная Теннис Новости

Кирьос: не хочется дойти до того момента, когда начинаешь ненавидеть свою профессию

Кирьос: не хочется дойти до того момента, когда начинаешь ненавидеть свою профессию
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как травмы повлияли на его отношение к теннису.

«Я тренируюсь почти каждый день и играю. Просто не участвую в соревнованиях. Турнирный сезон почти завершён, но есть несколько событий, к которым я готовлюсь. Я понимаю, что подхожу к концу своей теннисной карьеры, особенно из-за всех этих травм — я просто не смогу перенести ещё одну операцию, после которой нужно восстанавливаться по шесть-девять месяцев.

Не хочется дойти до того момента, когда начинаешь ненавидеть свою профессию или то, чем занимаешься. Когда выходишь на корт и даже тренироваться не можешь без боли — это оставляет неприятный осадок», – приводит слова Кирьоса The Tennis Gazette.

Новости. Теннис
