Сын Бьорна Борга впервые обыграл игрока из топ-150 рейтинга

622-я ракетка мира, сын Бьорна Борга, 22-летний шведский теннисист Лео Борг вышел во второй круг турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв в стартовом матче турнира австрийца Себастьяна Офнера (140-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4. Эта победа стала для шведа первой в карьере над игроком из топ-150 рейтинга АТР.
Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Борг выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Себастьян Офнер подал в игре четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.
Офнер в девятый раз подряд уступил на турнирах АТР. Австриец проиграл все свои матчи, начиная с третьего круга Уимблдона-2025.
Во втором круге турнира в Стокгольме Лео Борг сразится с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.
- 13 октября 2025
