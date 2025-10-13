Скидки
Теннис

Лео Борг — Себастьян Офнер, результат матча 13 октября 2025, счет 2:0, 1-й круг АТР-250 в Стокгольме

Сын Бьорна Борга впервые обыграл игрока из топ-150 рейтинга
Аудио-версия:
Комментарии

622-я ракетка мира, сын Бьорна Борга, 22-летний шведский теннисист Лео Борг вышел во второй круг турнира АТР-250 в Стокгольме (Швеция), обыграв в стартовом матче турнира австрийца Себастьяна Офнера (140-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4. Эта победа стала для шведа первой в карьере над игроком из топ-150 рейтинга АТР.

Стокгольм. 1-й круг
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Лео Борг
622
Швеция
Лео Борг
Л. Борг
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Себастьян Офнер
140
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Борг выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Себастьян Офнер подал в игре четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Офнер в девятый раз подряд уступил на турнирах АТР. Австриец проиграл все свои матчи, начиная с третьего круга Уимблдона-2025.

Во втором круге турнира в Стокгольме Лео Борг сразится с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.

Сетка турнира в Стокгольме
Календарь турнира в Стокгольме
