Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он — не наш продукт». Тарпищев отреагировал на слова Шевченко про смену гражданства

«Он — не наш продукт». Тарпищев отреагировал на слова Шевченко про смену гражданства
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о словах бывшего российского теннисиста Александра Шевченко, который ныне представляет Казахстан. Шевченко признался в том, что решение сменить спортивное гражданство с российского на казахстанское было лучшим в его профессиональной карьере.

— Наш бывший теннисист Александр Шевченко сказал следующее: «Играть за Казахстан — лучшее решение в моей жизни, ведь от России я никогда ничего не получал». Как вы восприняли эти слова?
— Шевченко родился не у нас, а в Австрии, как он мог тогда от нас что-то получить? Как он мог тогда получать, если даже было неизвестно, за кого Шевченко будет играть.

У него отец работал там, так что Шевченко — не наш продукт. Каким образом меня могли обидеть его слова? Дьяченко тоже обижается, но она от нас не выступала, потому что не показывала результатов. По какому принципу тогда финансировать — без результатов? У нас же есть отлаженная система, – приводит слова Тарпищева Sport24.

24-летний Шевченко с февраля 2024 года представляет на международной арене сборную Казахстана. Он занимает 92-ю строчку в обновлённом рейтинге АТР от 13 октября 2025 года.

Материалы по теме
«У Карена лучше получается сажать деревья». Один день Хачанова и Медведева в Алма-Ате
Эксклюзив
«У Карена лучше получается сажать деревья». Один день Хачанова и Медведева в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android