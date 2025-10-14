Гауфф — об Итоговом турнире WTA: не стоит менять локацию каждый год

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о многолетних контрактах для проведения Итогового турнира WTA, отметив, что подобная практика помогает привлечь больше болельщиков. В 2025 году турнир во второй раз подряд пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«За три года я играла в трёх разных местах, и, думаю, не стоит менять локацию каждый год. Конечно, я не так давно в туре, чтобы судить, подходит ли 10-летний контракт, но уверена, что два-три года на одном месте помогают турниру укрепиться и привлечь больше болельщиков.

В прошлые годы анонсы делались поздно, и поэтому зрителей было немного. Так что стабильность — это важно. Думаю, решение провести три года в Эр-Рияде — разумное: протестировать формат, ведь раньше там не было женских турниров.

С точки зрения игроков, всё прошло успешно. Не знаю, как это выглядело организационно, но по моему опыту всё было отлично. Я бы с радостью вернулась туда на более долгий срок», – приводит слова Гауфф Arab News.

Итоговый турнир WTA пройдёт в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября.