Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: расписание матчей 14 октября

Сегодня, 14 октября, в Нинбо (Китай) продолжатся матчи турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня.

Теннис. ATP-500 в Нинбо (Китай), 1-й круг. Расписание встреч на 14 октября (время московское):

08:00. Чжан Шуай (Китай) — Вероника Кудерметова (Россия);

08:00. Клара Таусон (Дания) — Айла Томлянович (Австралия);

09:30. Маркета Вондроушова (Чехия) — Каролина Мухова (Чехия);

09:30. Ханьюй Го (Китай) — Людмила Самсонова (Россия);

11:00. Виктория Мбоко (Канада) — Даяна Ястремская (Украина);

11:00. Эмма Радукану (Великобритания) — Чжу Линь (Китай);

14:00. Юань Юэ (Китай) — Ван Синьюй (Китай).

Турнир в Нинбо пройдёт 13 по 19 октября. Действующим чемпионом соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.