Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: расписание матчей 14 октября, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Эмма Радукану

Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: расписание матчей 14 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 октября, в Нинбо (Китай) продолжатся матчи турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня.

Теннис. ATP-500 в Нинбо (Китай), 1-й круг. Расписание встреч на 14 октября (время московское):

08:00. Чжан Шуай (Китай) — Вероника Кудерметова (Россия);
08:00. Клара Таусон (Дания) — Айла Томлянович (Австралия);
09:30. Маркета Вондроушова (Чехия) — Каролина Мухова (Чехия);
09:30. Ханьюй Го (Китай) — Людмила Самсонова (Россия);
11:00. Виктория Мбоко (Канада) — Даяна Ястремская (Украина);
11:00. Эмма Радукану (Великобритания) — Чжу Линь (Китай);
14:00. Юань Юэ (Китай) — Ван Синьюй (Китай).

Турнир в Нинбо пройдёт 13 по 19 октября. Действующим чемпионом соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
Материалы по теме
Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA-500 в Нинбо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android