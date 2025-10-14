Скидки
Теннис

Президент ФТР Тарпищев объяснил спад карьеры Медведева, упомянув недавний турнир в Шанхае

Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о состоянии карьеры чемпиона US Open — 2021, 14-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 14:10 МСК
Даниил Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
«На турнире в Шанхае он уже играл лучше, чем последние полтора года. Я думаю, Медведев обязан был побеждать в полуфинале. Из 11 брейк-пойнтов он реализовал один, не просчитал один элемент. Он практически вернулся, немножко не хватает сдержанности, эмоций, объективной реальности. Это происходит из-за нервного состояния и отсутствия результата», — приводит слова Тарпищева издание News.ru.

Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) Медведев уступил французу Артуру Риндеркнешу со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

