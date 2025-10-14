Тарпищев рассказал, что необходимо сделать Медведеву, чтобы улучшить результаты

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением, что необходимо сделать чемпиону US Open — 2021, 14-й ракетке мира российскому теннисисту Даниилу Медведеву, чтобы вернуть былую форму и улучшить качество своей игры.

«Смена тренера, она назрела, потому что тренер должен не только советовать, он должен заставлять работать. И, к сожалению, какой-то момент был упущен… Медведев немножко потерялся в момент, когда он пытался играть ближе к корту. Он принимает всё время далеко за задней линией. Длинный полет мяча», — приводит слова Тарпищева издание News.ru.

Отметим, Медведев 51 турнир подряд не может выиграть титул соревнований категории ATP.