Тарпищев рассказал, что необходимо сделать Медведеву, чтобы улучшить результаты

Тарпищев рассказал, что необходимо сделать Медведеву, чтобы улучшить результаты
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением, что необходимо сделать чемпиону US Open — 2021, 14-й ракетке мира российскому теннисисту Даниилу Медведеву, чтобы вернуть былую форму и улучшить качество своей игры.

«Смена тренера, она назрела, потому что тренер должен не только советовать, он должен заставлять работать. И, к сожалению, какой-то момент был упущен… Медведев немножко потерялся в момент, когда он пытался играть ближе к корту. Он принимает всё время далеко за задней линией. Длинный полет мяча», — приводит слова Тарпищева издание News.ru.

Отметим, Медведев 51 турнир подряд не может выиграть титул соревнований категории ATP.

