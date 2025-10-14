Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир ATP-250 в Алма-Ате с Хачановым и Медведевым, 2025 год: расписание матчей 14 октября

Сегодня, 14 октября, в Алма-Ате (Казахстан) продолжится мужской хардовый турнир категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня.

Теннис. ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), 1-й круг. Расписание встреч на 14 октября (время московское):

9:00. Тристан Скулкейт (Австралия) – Адам Уолтон (Австралия);

9:00. Александар Вукич (Австралия) — Марко Топо (Германия, Q);

10:30. Николас Харри (Чили) – Тимофей Скатов (Казахстан, WC);

12:00. Брэндон Накашима (США, 5) – Хамад Меджедович (Сербия);

17:00. Ласло Джере (Сербия) – Александр Шевченко (Казахстан).

Турнир ATP-250 в Алма-Ате пройдёт с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, посеянный в текущем розыгрыше под первым номером. Второй номер посева — у 14-го в мировом рейтинге Даниила Медведева.

