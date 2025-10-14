Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-250 в Алма-Ате, 2025 год: расписание матчей 14 октября

Турнир ATP-250 в Алма-Ате с Хачановым и Медведевым, 2025 год: расписание матчей 14 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 октября, в Алма-Ате (Казахстан) продолжится мужской хардовый турнир категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня.

Теннис. ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), 1-й круг. Расписание встреч на 14 октября (время московское):

9:00. Тристан Скулкейт (Австралия) – Адам Уолтон (Австралия);
9:00. Александар Вукич (Австралия) — Марко Топо (Германия, Q);
10:30. Николас Харри (Чили) – Тимофей Скатов (Казахстан, WC);
12:00. Брэндон Накашима (США, 5) – Хамад Меджедович (Сербия);
17:00. Ласло Джере (Сербия) – Александр Шевченко (Казахстан).

Турнир ATP-250 в Алма-Ате пройдёт с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, посеянный в текущем розыгрыше под первым номером. Второй номер посева — у 14-го в мировом рейтинге Даниила Медведева.

Календарь турнира ATP-250 в Алма-Ате
Сетка турнира ATP-250 в Алма-Ате

Видео: Медведев и Хачанов посадили деревья возле теннисного центра

Материалы по теме
«У Карена лучше получается сажать деревья». Один день Хачанова и Медведева в Алма-Ате
Эксклюзив
«У Карена лучше получается сажать деревья». Один день Хачанова и Медведева в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android