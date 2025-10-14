Варвара Грачёва проиграла американке Ли в первом круге турнира в Японии
В Японии (Осака) состоялся матч первого круга турнира категории WTA-250 между представительницей Франции Варварой Грачёвой (83 место рейтинга) и американской Энн Ли (42). Игра завершилась победой Ли в двух сетах со счётом 6:4, 6:0.
Осака. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 05:40 МСК
42
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
83
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Энн подала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 12 заработанных брейк-пойнтов. Грачёва, в свою очередь, подала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 2 из 3 заработанных брейк-пойнта.
В следующем матче Ли встретится с победительницей пары Джоанна Гарленд (Тайвань) — Реббека Шрамкова (Словакия).
