Варвара Грачёва проиграла американке Ли в первом круге турнира в Японии

В Японии (Осака) состоялся матч первого круга турнира категории WTA-250 между представительницей Франции Варварой Грачёвой (83 место рейтинга) и американской Энн Ли (42). Игра завершилась победой Ли в двух сетах со счётом 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Энн подала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 12 заработанных брейк-пойнтов. Грачёва, в свою очередь, подала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 2 из 3 заработанных брейк-пойнта.

В следующем матче Ли встретится с победительницей пары Джоанна Гарленд (Тайвань) — Реббека Шрамкова (Словакия).