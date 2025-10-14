Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Варвара Грачёва проиграла американке Ли в первом круге турнира в Японии

Варвара Грачёва проиграла американке Ли в первом круге турнира в Японии
Комментарии

В Японии (Осака) состоялся матч первого круга турнира категории WTA-250 между представительницей Франции Варварой Грачёвой (83 место рейтинга) и американской Энн Ли (42). Игра завершилась победой Ли в двух сетах со счётом 6:4, 6:0.

Осака. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 05:40 МСК
Энн Ли
42
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Варвара Грачёва
83
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Энн подала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 12 заработанных брейк-пойнтов. Грачёва, в свою очередь, подала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала 2 из 3 заработанных брейк-пойнта.

В следующем матче Ли встретится с победительницей пары Джоанна Гарленд (Тайвань) — Реббека Шрамкова (Словакия).

Сетка турнира в Осаке (м)
Календарь турнира в Осаке (м)
Материалы по теме
Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android