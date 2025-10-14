Соперница Вероники Кудерметовой Чжан Шуай снялась с турнира в Нинбо, её заменит лаки-лузер

Соперница 31-й ракетки мира российской теннисистки Вероники Кудерметовой в первом круге хардового турнира категории WTA-500 в китайском Нинбо 119-я в мировом рейтинге Чжан Шуай из Китая снялась с соревнований из-за болезни, сообщает пресс-служба турнира в социальной сети X.

Как сообщается, китаянку заменит в основной сетке турнира лаки-лузер — 70-я ракетка мира Антония Ружич из Хорватии. В связи с этим матч Вероники Кудерметовой в первом круге турнира в Нинбо состоится позднее — изначально он был назначен на 8:00 мск.

Победитель матча В. Кудерметова — Ружич во втором круге встретится со вторым номером посева и восьмой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.