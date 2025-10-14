Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Нинбо, обыграв лаки-лузера

31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В стартовом матче она обыграла 70-ю ракетку мира из Хорватии Антонию Ружич. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За это время Кудерметова сделала девять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Ружич ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
Кудерметова во втором круге встретится со вторым номером посева и восьмой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.
