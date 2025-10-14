«Все хотели матч Джокович – Медведев». Кафельников — о финале турнира в Шанхае

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что наиболее ожидаемым финалом турнира серии «Мастерс» в Шанхае был бы матч между Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем. Также теннисист отметил, что рад за обоих финалистов — француза Артура Ридеркнеша и монегаска Валантена Вашеро, выигравшего турнир.
Риндеркнеш и Вашеро приходятся друг другу двоюродными братьями.
«Наверное, был самый непредсказуемый финал, который можно было придумать. Конечно, для зрителей это не то, что они ожидали. Безусловно, все хотели матч Джокович-Медведев, но теннис этим и прекрасен, что иногда то, что ты ожидаешь, не всегда сбывается. Поэтому, абсолютно рад за двух братьев, одному действительно этот титул очень нужен, потому что, думаю, что рейтинг, который у него будет буквально уже на следующей неделе, даст ему возможность уже играть турниры не с отборочных, а сразу с основной сетки, а это очень-очень большой плюс.
Но второй, Риндеркшен, тоже, наверное, для себя огромную пользу из этого турнира вынес. И поэтому они молодцы, мы можем за них порадоваться», — сказал Кафельников в выпуске шоу «Хардкорт».
Россиянин Даниил Медведев проиграл в полуфинальном матче представителю Франции Артуру Риндеркнешу, выступавшему на турнире в статусе 54-й ракетки мира. Джокович уступил в 1/2 финала монегаску Валантену Вашеро.
Вашеро, начиная турнир в статусе 204-й ракетки мира, после победы поднялся на 40-ю строчку мирового рейтинга.
