Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Все хотели матч Джокович – Медведев». Кафельников — о финале турнира в Шанхае

«Все хотели матч Джокович – Медведев». Кафельников — о финале турнира в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что наиболее ожидаемым финалом турнира серии «Мастерс» в Шанхае был бы матч между Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем. Также теннисист отметил, что рад за обоих финалистов — француза Артура Ридеркнеша и монегаска Валантена Вашеро, выигравшего турнир.

Риндеркнеш и Вашеро приходятся друг другу двоюродными братьями.

Шанхай. Финал
12 октября 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

«Наверное, был самый непредсказуемый финал, который можно было придумать. Конечно, для зрителей это не то, что они ожидали. Безусловно, все хотели матч Джокович-Медведев, но теннис этим и прекрасен, что иногда то, что ты ожидаешь, не всегда сбывается. Поэтому, абсолютно рад за двух братьев, одному действительно этот титул очень нужен, потому что, думаю, что рейтинг, который у него будет буквально уже на следующей неделе, даст ему возможность уже играть турниры не с отборочных, а сразу с основной сетки, а это очень-очень большой плюс.

Но второй, Риндеркшен, тоже, наверное, для себя огромную пользу из этого турнира вынес. И поэтому они молодцы, мы можем за них порадоваться», — сказал Кафельников в выпуске шоу «Хардкорт».

Россиянин Даниил Медведев проиграл в полуфинальном матче представителю Франции Артуру Риндеркнешу, выступавшему на турнире в статусе 54-й ракетки мира. Джокович уступил в 1/2 финала монегаску Валантену Вашеро.

Вашеро, начиная турнир в статусе 204-й ракетки мира, после победы поднялся на 40-ю строчку мирового рейтинга.

Материалы по теме
Обидчик Медведева проиграл братский финал. 204-я ракетка Вашеро — новый чемпион «Мастерса»
Обидчик Медведева проиграл братский финал. 204-я ракетка Вашеро — новый чемпион «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android