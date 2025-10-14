Скидки
Кафельников: Джоковича на пике формы навряд ли мы увидим, его ресурс истощается

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников считает, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уже не вернётся на прежний уровень.

«Самое главное, что вот я читал интернеты, где он сам говорит, что он сейчас играет не для того, чтобы там что-то кому-то вновь доказать, а он играет просто для зрителей. Он хочет [играть для] той зрительской аудиторию, которую он за эти все годы заработал, чтобы не разочаровывать их и дать им возможность ещё на него посмотреть. Это, конечно, очень многого стоит, но ещё раз говорю, что ресурс его, безусловно, истощается. И, конечно, того Новака Джоковича, которого мы видели все эти годы на пике формы, ну, навряд ли мы больше увидим», — сказал Кафельников в эфире First&Red.

Джокович выступит на «Мастерсе» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

