Евгений Кафельников высказался о мотивации Новака Джоковича продолжать карьеру

Евгений Кафельников высказался о мотивации Новака Джоковича продолжать карьеру
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников предположил, по какой причине серб Новак Джокович (пятая ракетка мира) сохраняет мотивацию продолжать карьеру.

— Новак признаётся в любви к своим фанатам и говорит о том, что он выходит на корт не за титулами, а мы верим ему? А не лукавит ли он? Может быть, он всё-таки хочет этот 25-й турнир «Большого Шлема» забрать, или это только чисто на любви зрителей он выходит, чтобы всех радовать, жертвовать своим здоровьем?

— Ты знаешь, подсознательно наверняка у него есть мысли о том, что-либо Янник Синнер, либо Карлос Алькарас сейчас теоретически могут догнать его этот рекорд. И он хочет ещё вот этот последний там 100-метровый спринт сделать и взять этот титул, чтобы как-то ещё зацементировать вот эту цифру.

Но я думаю, что в любом случае любовь к спорту, любовь к своим болельщикам — вот это самый основной сейчас локомотив для него, который двигает его, чтобы играть, участвовать в турнирах. И дай бог ему здоровья, чтобы он это ещё продолжал, играть на том же уровне. Потому что мы не хотим видеть Новака, который будет проигрывать игрокам, которые не являются по статусу его уровня, — сказал Кафельников в шоу «Хардкорт».

В полуфинале минувшего турнира категории «Мастерс» в Шанхае Новак Джокович проиграл монегаску Валантену Вашеро, впоследствии ставшему победителем турнира.

Шанхай. 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 11:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Валантен Вашеро
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро
