Айла Томлянович обыграла Клару Таусон на старте турнира WTA-500 в Нинбо
Поделиться
104-я ракетка мира австралийская теннисистка Айла Томлянович вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В стартовом матче она обыграла 12-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон. Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6, 6:3.
Нинбо. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 08:05 МСК
12
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|3
|
|7 7
|6
104
Айла Томлянович
А. Томлянович
Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. За это время Томлянович сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Таусон 11 эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 октября 2025
-
10:57
-
10:49
-
10:36
-
10:18
-
09:58
-
09:57
-
09:49
-
08:30
-
08:28
-
07:14
-
06:00
-
05:00
-
03:47
-
02:29
-
01:45
-
00:46
-
00:04
- 13 октября 2025
-
23:04
-
22:53
-
22:29
-
21:25
-
21:14
-
21:00
-
20:59
-
20:21
-
19:46
-
19:26
-
19:00
-
18:32
-
18:07
-
17:58
-
17:47
-
16:04
-
15:19
-
15:04