Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Айла Томлянович обыграла Клару Таусон на старте турнира WTA-500 в Нинбо

Айла Томлянович обыграла Клару Таусон на старте турнира WTA-500 в Нинбо
Комментарии

104-я ракетка мира австралийская теннисистка Айла Томлянович вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В стартовом матче она обыграла 12-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон. Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6, 6:3.

Нинбо. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 08:05 МСК
Клара Таусон
12
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 3
1 		7 7 6
         
Айла Томлянович
104
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. За это время Томлянович сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Таусон 11 эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.

Материалы по теме
Мирра — 7-я в гонке и близка к квалификации в Эр-Рияд. Рейтинговые расклады после Уханя
Мирра — 7-я в гонке и близка к квалификации в Эр-Рияд. Рейтинговые расклады после Уханя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android