Айла Томлянович обыграла Клару Таусон на старте турнира WTA-500 в Нинбо

104-я ракетка мира австралийская теннисистка Айла Томлянович вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В стартовом матче она обыграла 12-ю ракетку мира из Дании Клару Таусон. Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. За это время Томлянович сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Таусон 11 эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.