Теннис

Бьянка Андрееску не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Осаке, уступив Голубич

Комментарии

Победительница US Open — 2019, 177-я ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). На старте соревнований она уступила 60-й ракетке мира Виктории Голубич из Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 4:6.

Осака. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 07:30 МСК
Виктория Голубич
60
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 4
         
Бьянка Андрееску
170
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. За это время Голубич сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Андрееску семь эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

Турнир категории WTA-250 в Осаке проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Сюзан Ламенс.

