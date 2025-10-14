Бьянка Андрееску не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Осаке, уступив Голубич
Победительница US Open — 2019, 177-я ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). На старте соревнований она уступила 60-й ракетке мира Виктории Голубич из Швейцарии. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 4:6.
Осака. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 07:30 МСК
60
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
170
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Теннисистки провели на корте 2 часа 27 минут. За это время Голубич сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Андрееску семь эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.
Турнир категории WTA-250 в Осаке проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Сюзан Ламенс.
Комментарии
