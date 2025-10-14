Евгений Кафельников положительно оценил игру Даниила Медведева на «Мастерсе» в Шанхае

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников высказался о выступлении россиянина Даниила Медведева на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Вот неделя шанхайская, она вселила какую-то уверенность в то, что он делает сейчас. Безусловно, для меня был очень показательным его матч за выход в четвертьфинал против американца Лёнера Тьена, где он вот через огромную силу воли, через огромное «не могу — не хочу» преодолел и обыграл этого парня. Хотя матч был очень для него непростой, я видел от первого до последнего розыгрыша. Там вся драма, весь сценарий был. И вот обыграл он его, и я подумал, что действительно начал тренироваться, начал опять ставить в приоритетах теннис на первое место, и есть шанс на то, что мы увидим Даниила Медведева в том виде, в котором мы все привыкли видеть Даниила.

Затем победа над де Минором в четвертьфинале, ну и, к сожалению, обидное поражение от Риндеркнеша, уже зная заранее, что потенциально, если он обыграет его, он будет играть в финале с игроком, которому он просто по определению не может проиграть. И, может быть, это как-то тоже сказалось на его желании, нервозность определённая. Третий сет был 3−3, два брейк-пойнта обидные он не реализовал, и потом, к сожалению, получилось то, что-то что получилось», — сказал Кафельников в эфире First&Red.