Определился соперник Медведева во втором круге турнира ATP-250 в Алма-Ате
Поделиться
Во втором круге турнира категории ATP-250 в Алма-Ате россиянин Даниил Медведев сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном.
В первом круге турнира Уолтон (76-я ракетка мира) обыграл соотечественника Тристана Скулкейта (96-е место в мировом рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 24 минуты.
Алма-Ата. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 09:05 МСК
96
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 3
|6
76
Адам Уолтон
А. Уолтон
Во время встречи Уолтон сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Скулкейт сделал 18 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.
На минувшем турнире категории «Мастерс» в Шанхае Медведев дошёл до полуфинала. Там он проиграл французу Артуру Риндеркнешу (54-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 4:6.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 октября 2025
-
11:59
-
11:48
-
11:44
-
10:57
-
10:49
-
10:36
-
10:18
-
09:58
-
09:57
-
09:49
-
08:30
-
08:28
-
07:14
-
06:00
-
05:00
-
03:47
-
02:29
-
01:45
-
00:46
-
00:04
- 13 октября 2025
-
23:04
-
22:53
-
22:29
-
21:25
-
21:14
-
21:00
-
20:59
-
20:21
-
19:46
-
19:26
-
19:00
-
18:32
-
18:07
-
17:58
-
17:47