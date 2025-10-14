Скидки
Тристан Скулкейт — Адам Уолтон, счёт 2:0, результат матча 14 октября, 2025: 1-й круг, Турнир ATP-250 Алма-Ата

Определился соперник Медведева во втором круге турнира ATP-250 в Алма-Ате
Комментарии

Во втором круге турнира категории ATP-250 в Алма-Ате россиянин Даниил Медведев сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном.

В первом круге турнира Уолтон (76-я ракетка мира) обыграл соотечественника Тристана Скулкейта (96-е место в мировом рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:7, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 24 минуты.

Алма-Ата. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 09:05 МСК
Тристан Скулкейт
96
Австралия
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 7 2
7 7 		6 3 6
         
Адам Уолтон
76
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

Во время встречи Уолтон сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Скулкейт сделал 18 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.

На минувшем турнире категории «Мастерс» в Шанхае Медведев дошёл до полуфинала. Там он проиграл французу Артуру Риндеркнешу (54-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 4:6.

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
