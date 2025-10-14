Скидки
Людмила Самсонова — Ханьюй Го, результат матча 14 октября 2025, счет 2:0, 1-й круг турнира в Нинбо

Людмила Самсонова с уверенной победы стартовала на турнире WTA-500 в Нинбо
Комментарии

Российская теннисистка 18-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В стартовом матче она обыграла 190-ю ракетку мира из Китая Ханьюй Го. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Нинбо. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 09:50 МСК
Ханьюй Го
190
Китай
Ханьюй Го
Х. Го
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. За это время Самсонова сделала шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Го два эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.

