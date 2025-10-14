Людмила Самсонова с уверенной победы стартовала на турнире WTA-500 в Нинбо
Российская теннисистка 18-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В стартовом матче она обыграла 190-ю ракетку мира из Китая Ханьюй Го. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Нинбо. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 09:50 МСК
190
Ханьюй Го
Х. Го
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. За это время Самсонова сделала шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Го два эйса, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.
