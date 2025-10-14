Скидки
«Следующий турнир может взять и выиграть». Кафельников – о поездке Рублёва в горы

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников оценил попытки российского теннисиста Андрея Рублёва снять психологический стресс походом в горы.

«Марат очень любит активный отдых жизни. Сам в своё время очень много путешествовал. Он мне это не один раз говорил, что ездил в горы, покорять вершины. Поэтому наверняка это была одна из идей Марата. Таким образом, может быть, снять этот психологический стресс, под которым находится Андрей, его негативные результаты. Это вполне может дать свои плоды. Я думаю, что следующий турнир, где будет играть Андрей, он может спокойно взять и выиграть. Ровно лишь потому, что он перезагрузил свою нервную систему», — сказал Кафельников в эфире First&Red.

Рублёв провально выступил в одиночном разряде азиатской серии турниров. Андрей потерпел поражения на старте турнира ATP-250 в Ханчжоу (Китай) от квалифаера Валентена Руае, турнира ATP-500 в Пекине (Китай) от итальянца Флавио Коболли и турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) от японца Йосихито Нисиоки (Q).

