«Это очень похвально». Дементьева — о словах Рублёва про свой нынешний уровень

Олимпийская чемпионка по теннису (2008) Елена Дементьева прокомментировала слова 15-й ракетки мира Андрея Рублёва о своём текущем уровне игры.

— Андрей сказал, что вот его текущий уровень игры уже всё, уже выжал из себя максимум, и сейчас нужно либо радикально что-то менять, либо оставаться также где-то в топ-20, болтаться. Что нужно радикально поменять?

— Чтобы радикально что-то поменять, нужно очень много поработать. На самом деле, то, что в 27 лет ты об этом говоришь, значит, ты хочешь меняться в лучшую сторону, а теннис это вообще про бесконечный анализ, про бесконечное совершенствование себя, если есть такое желание — это очень похвально. Но надо понимать, что это очень тяжёлая, монотонная, ежедневная работа над собой. Сможет он это — тогда мы увидим результаты, надеемся, в Австралии на следующий год.

— То есть увеличить объём работы?

— Я думаю, что это не всегда про объём, может быть, поменять просто тренировочный процесс, что-то изменить, может быть, в технике, — сказала Дементьева в выпуске шоу «Хардкорт».