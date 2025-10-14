«Не хочу занижать его достоинство». Кафельников — о шансах Бублика попасть на Итоговый

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников высказался о перспективах представителя Казахстана Александра Бублика попасть на Итоговый турнир — 2025, где сыграют восемь лучших игроков по итогам сезона.

«Думаю, с Саши надо спросить в первую очередь, потому что два поражения подряд от… В этом и проявляется реально твоё… Я ни в коем случае сейчас не хочу занижать достоинство Александра, у него блестящий сезон, но, по мне, нужно было чуть-чуть вот ещё больше смобилизироваться, чтобы достичь желанного результата. Наверняка для него тоже это был бы результат, который хотел бы и он сам, и его семья, и его тренерский персонал. Играть на Итоговом это огромнейший престиж, играть в восьмёрке сильнейших по итогам года. Но, к сожалению, в Шанхае он никак не проявил себя, но сейчас ещё есть турниры, где реально может заработать ещё [очков]. Будет ещё один турнир серии «Мастерс» в Париже, будут ещё две пятисотки, поэтому при удачном стечении обстоятельств он может зацепиться, почему нет», — сказал Кафельников в эфире First&Red.