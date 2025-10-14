Каролина Мухова обыграла Вондроушову в первом круге турнира WTA-250 в Осаке

20-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). На старте соревнований она обыграла соотечественницу 36-ю ракетку мира Маркету Вондроушову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Мухова не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Маркеты один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Турнир категории WTA-250 в Осаке проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Сюзан Ламенс.