Каролина Мухова обыграла Вондроушову в первом круге турнира WTA-250 в Осаке
20-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония). На старте соревнований она обыграла соотечественницу 36-ю ракетку мира Маркету Вондроушову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Нинбо. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 10:50 МСК
36
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
20
Каролина Мухова
К. Мухова
Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Мухова не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Маркеты один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Турнир категории WTA-250 в Осаке проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Сюзан Ламенс.
