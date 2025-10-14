Кафельников высказался о причинах неудачного выступления Хачанова на «Мастерсе» в Шанхае

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников высказался о причинах неудачного выступления россиянина Карена Хачанова на «Мастерсе» в Шанхае. Теннисист потерпел поражение в матче второго круга.

— Карен поздно приехал в Шанхай из-за того, что играл пару до этого, это могло как-то повлиять на его результат?— Ну трудно сказать, потому что это один и тот же часовой пояс, климат такой же, поэтому нет, я не думаю, что это особо как-то повлияло, потому что для меня парная комбинация она всегда была ровным счётом как тренировка. Я, играя пару, тренировал те элементы, которые нужны для игры в одиночном разряде, поэтому я не думаю, что это как-то повлияло, просто ну такое неудачное стечение обстоятельств, — сказал Кафельников в эфире First&Red.