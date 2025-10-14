«Нужно грызть гранит». Кафельников — о возможности изменений в игре Рублёва

Олимпийский чемпион (2000) и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал возможность изменений в игре россиянина Андрея Рублёва.

«Я уже много раз говорил, что, чтобы что-то улучшить, нужно, безусловно, меняться. У меня много было претензий к игре Андрея — это и работа ног, и техника удара справа… Если эти нюансы его тренерский состав устраивают, и он сам знает, что это ему приносит определённое положение — это одно. Но сейчас он сам понимает, что действительно это тупик.

Сейчас то, что он делал в последнее время, не приносит ему результата, успеха. Нужно менять. А менять в таком возрасте — это очень-очень сложно. Это реально нужно грызть гранит, чтобы что-то поменять. Потому что одно дело, когда тебе 20 лет, ты готов, у тебя есть физические силы, заряд эмоций и так далее. Другое дело, когда тебе 28, и ты думаешь, может быть, не надо — что это мне даст, меня всё устраивает. Но я рад, что Андрей действительно это понимает и может, стиснув зубы, попытаться что-то поменять», — сказал Кафельников в выпуске шоу «Хардкорт».