Главная Теннис Новости

«Просто не повезло». Дементьева — о раннем вылете Дианы Шнайдер на турнире в Ухане

«Просто не повезло». Дементьева — о раннем вылете Дианы Шнайдер на турнире в Ухане
Олимпийская чемпионка по теннису (2008) Елена Дементьева объяснила возможную причину вылета россиянки Дианы Шнайдер в первом круге «тысячника» в Ухане.

«Ей просто не повезло, потому что Катержина Синякова, она такой игрок настроения. У неё бывают матчи, когда она действительно играет очень хорошо, и с ней очень сложно играть. Но есть матчи, когда она совершенно безвольна, [допускает] какое-то огромное количество невынужденных ошибок.

Но на этой неделе она действительно играла хорошо. То есть она была в ударе, очень хорошо держала мяч на задней линии, выходила на добивание на сетку. Это была её неделя. И я считаю, что Диане не повезло в первом круге встретить такого сильного соперника. Может быть, не в самой сейчас оптимальной форме она находится, где-то не хватило ей уверенности в себе, какие-то досадные, невынужденные ошибки, и вот, к сожалению, такой результат», — сказала Дементьева в выпуске шоу «Хардкорт».

