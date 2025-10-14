Скидки
Ринки Хидзиката — Тимофей Скатов, счёт 2:1, результат мачта 14 октября 2025: 1-й круг ATP-250 Алма-Аты

Австралиец Хидзиката обыграл казахстанца Скатова в первом круге турнира в Алма-Ате
Комментарии

Австралийский теннисист Ринки Хидзиката (114-я ракетка мира) обыграл представителя Казахстана Тимофея Скатова (236-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Алма-Ате. Встреча завершилась со счётом 7:6, 2:6, 6:3. Соперники провели на корте 2 часа 14 минут.

Алма-Ата. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 11:30 МСК
Ринки Хидзиката
114
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 3 		6 3
         
Тимофей Скатов
236
Казахстан
Тимофей Скатов
Т. Скатов

Во время встречи Хидзиката сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Тимофей Скатов сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге турнира Хидзиката встретится с 22-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли.

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
