Австралиец Хидзиката обыграл казахстанца Скатова в первом круге турнира в Алма-Ате
Австралийский теннисист Ринки Хидзиката (114-я ракетка мира) обыграл представителя Казахстана Тимофея Скатова (236-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Алма-Ате. Встреча завершилась со счётом 7:6, 2:6, 6:3. Соперники провели на корте 2 часа 14 минут.
Алма-Ата. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 11:30 МСК
114
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
236
Тимофей Скатов
Т. Скатов
Во время встречи Хидзиката сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Тимофей Скатов сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 12.
В следующем круге турнира Хидзиката встретится с 22-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли.
