Австралиец Хидзиката обыграл казахстанца Скатова в первом круге турнира в Алма-Ате

Австралийский теннисист Ринки Хидзиката (114-я ракетка мира) обыграл представителя Казахстана Тимофея Скатова (236-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Алма-Ате. Встреча завершилась со счётом 7:6, 2:6, 6:3. Соперники провели на корте 2 часа 14 минут.

Во время встречи Хидзиката сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Тимофей Скатов сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге турнира Хидзиката встретится с 22-й ракеткой мира итальянцем Флавио Коболли.