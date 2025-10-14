«Дают лошадиные нагрузки». Кафельников — о психологическом срыве Мирры Андреевой в Ухане

Олимпийский чемпион (2000) и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что одной из причин психологического срыва россиянки Мирры Андреевой на турнире в Ухане стала чрезвычайно сильная физическая нагрузка.

В 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Ухане Андреева проиграла представительнице Германии Лауре Зигемунд.

«Наверняка тренерский персонал, который рядом с ней, ей сказал, что нужно прибавлять в физическом плане. Потому что мы помним все, что она была такая щупленькая девочка. Вот если брать даже то, что было на чемпионате Австралии в первой части сезона, первые три месяца, и то, что сейчас — такое ощущение, что она набрала очень большую мышечную массу. А это означает, что она наверняка вне корта очень много тренируется с тренером по ОФП. И вот, сделав это, ты теряешь свои ощущения мяча, потому что когда у тебя растёт мышечная масса, ты сразу же теряешь немножко контроль, длину, ощущения. И вот, наверное, это её больше всего сейчас угнетает.

И тот факт, что там, я больше чем уверен, ей дают лошадиные нагрузки. И вот маленькая девочка, которой 18 лет и которая наверняка практически не видела особого детства — на ней это очень сильно психологически [сказалось]. Поэтому мы видим такого рода срывы.

Я эти срывы не приветствую, в любом случае нужно контролировать [себя], и ей должны говорить, но это за гранью вообще нашего контроля, то, что с ней происходит. Поэтому я очень хочу, чтобы у неё не было ещё психологических срывов в ближайшие три недели и до Итогового [турнира].

Я тоже очень надеюсь, что она будет на нём выступать, что она квалифицируется, сыграет должным образом сейчас в Китае и потом на следующей неделе в Токио, что она наберёт то количество очков, необходимое для участия в турнире, и должным образом подготовится. Использует месяц полностью без тенниса, без физической нагрузки, просто чтобы свои психологические батарейки перезагрузить», — сказал Кафельников в выпуске шоу «Хардкорт».