Даяна Ястремская победила Викторию Мбоко в первом круге турнира WTA-500 в Нинбо

Украинская теннисистка 30-я ракетка мира Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В стартовом матче она обыграла 24-ю ракетку мира из Канады Викторию Мбоко. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Мбоко не сделала ни одного эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Ястремской два эйса, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.