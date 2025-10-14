Скидки
Теннис Новости

Виктория Мбоко — Даяна Ястремская, результат матча 14 октября 2025, счет 0:2, 1-й круг турнира в Нинбо

Даяна Ястремская победила Викторию Мбоко в первом круге турнира WTA-500 в Нинбо
Комментарии

Украинская теннисистка 30-я ракетка мира Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В стартовом матче она обыграла 24-ю ракетку мира из Канады Викторию Мбоко. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Нинбо. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 12:00 МСК
Виктория Мбоко
24
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Даяна Ястремская
30
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Мбоко не сделала ни одного эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Ястремской два эйса, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.

