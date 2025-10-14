Елена Дементьева оценила решение Дарьи Касаткиной досрочно завершить нынешний сезон

Олимпийская чемпионка по теннису (2008) Елена Дементьева высказалась о решении представительницы Австралии Дарьи Касаткиной досрочно завершить сезон.

— Досрочно завершила сезон Даша Касаткина, написала большое такое письмо с обращением к своим болельщикам, где подчёркивала вот эту фразу о том, что она в порядке, слова, которые не всегда отражают реальное состояние игрока. Вот что вы думаете по поводу этого письма и вообще вот этого досрочного завершения сезона?

— Я вообще на самом деле поддерживаю это решение. Я знаю, что многие сейчас любители тенниса скажут: «Ну что это такое? Там сезон ещё идёт, в самом разгаре, играй, не хочу». Нет, я считаю, что если ты чувствуешь внутри, что ты не готов и не можешь, вот у тебя уже глаза не горят, то лучше остановиться. Взять эту паузу, не дожидаясь окончания сезона. Мне кажется, это очень честно по отношению к себе, с большим уважением по отношению к болельщикам, которые ждут определённый уровень дашиной игры, который сейчас по каким-то причинам она не может показать и предложить, — сказала Дементьева в эфире шоу «Хардкорт».