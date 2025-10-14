Скидки
Елена Дементьева поздравила Кузнецову с номинацией на включение в зал теннисной славы

Елена Дементьева поздравила Кузнецову с номинацией на включение в зал теннисной славы
Аудио-версия:
Олимпийская чемпионка по теннису (2008) Елена Дементьева высказалась о попадании Светланы Кузнецовой в число номинантов на включение в Международный зал теннисной славы.

«Мы Свету поздравляем от всей души, потому что это действительно большое событие. Она двукратная победительница турниров «Большого шлема», победительница Кубка Федерации, бывшая вторая ракетка мира. И вы знаете, что вообще за всю историю российского тенниса только три человека удостоились чести войти в Зал Международной теннисной славы. Это Марат Сафин, это Евгений Кафельников и Мария Шарапова. Ну, теперь Светлана Кузнецова была номинирована. Может быть, в этой компании будет сложно конкурировать с Роджером, но, мне кажется, если тебя уже номинировали, то рано или поздно ты обязательно туда попадёшь», — сказала Дементьева в выпуске шоу «Хардкорт».

