Скатов, обыгравший Вашеро на «челленджере», оценил его победу на «Мастерсе» в Шанхае

Скатов, обыгравший Вашеро на «челленджере», оценил его победу на «Мастерсе» в Шанхае
Представитель Казахстана Тимофей Скатов (236-е место в мировом рейтинге) прокомментировал победу над Валантеном Вашеро, который ранее стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае (Китай).

— В этом году на «челленджере» в Тоди ты обыграл француза Вашеро. А буквально в это воскресенье он выиграл «Мастерс» в Шанхае. Какая у тебя была реакция на это?
— Конечно, все удивились, что теннисист, который прошёл из квала и до турнира не входил в топ-200, выиграл вдруг «Мастерс». Такое, наверное, встречалось пару раз в истории. Честно, я удивился, но я также знаю, что на харде он себя чувствуют чуть более комфортно. И подача ему больше помогает, и стиль игры адаптирован под это покрытие. Но также это даёт мне какую-то уверенность, что если можно выиграть у таких людей, которые потом побеждают на «Мастерсе», то у меня тоже есть шанс, — ответил Скатов на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

