Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Брэндон Накашима — Хамад Меджедович, счёт 2:0, результат матча 14 октября 2025: Турнир ATP-250 Алма-Ата

Американец Накашима обыграл серба Меджедовича в первом круге турнира в Алма-Ате
Комментарии

Американский теннисист Брэндон Накашима (34-я ракетка мира) обыграл в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Алма-Ате представителя Сербии Хамада Меджедовича (64-е место в мировом рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 22 минуты.

Алма-Ата. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 14:05 МСК
Брэндон Накашима
34
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Хамад Меджедович
64
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович

Во время матча Накашима сделал восемь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Меджедович сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге турнира в Алма-Ате Накашима сразится с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.

Календарь турнира в Алма-Ате
Сетка турнира в Алма-Ате
Материалы по теме
Определился соперник Медведева во втором круге турнира ATP-250 в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android