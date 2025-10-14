Американец Накашима обыграл серба Меджедовича в первом круге турнира в Алма-Ате

Американский теннисист Брэндон Накашима (34-я ракетка мира) обыграл в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Алма-Ате представителя Сербии Хамада Меджедовича (64-е место в мировом рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 22 минуты.

Во время матча Накашима сделал восемь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Меджедович сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге турнира в Алма-Ате Накашима сразится с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.