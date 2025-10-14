Эмма Радукану проиграла Чжу Линь на старте турнира WTA-500 в Нинбо
Чемпионка US Open — 2021, 30-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Нинбо (Китай). В стартовом матче она проиграла 219-й ракетке мира китаяке Чжу Линь. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 1:6.
Нинбо. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 12:40 МСК
29
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|6
219
Чжу Линь
Ч. Линь
Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. За это время Радукану сделала три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Линь шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 22.
Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.
