Дементьева объяснила причины эмоционального срыва Мирры Андреевой на турнире в Ухане

Олимпийская чемпионка по теннису (2008) Елена Дементьева подробно прокомментировала причины эмоционального срыва россиянки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

«Я принципиально не хочу обсуждать выступление Мирры в Ухане. Просто не хочу сыпать соль на раны. Кто видел матч, тот меня поймёт. Я думаю, что имеет смысл просто проговорить сейчас, как вот дошло до такого состояния. Потому что, смотрите, начинается сезон с Австралии. Мирра в прекрасной форме, очень достойное выступление. Мы видим, что она хорошо подготовилась. Затем идут две блистательные победы на турнирах в Дубае и Индиан-Уэллсе. А вот потом что-то в её игре происходит.

Каждый раз, когда она будет играть на турнирах, у меня будет складываться впечатление, что она хорошо готова и что она готова пойти очень далеко по сетке, вплоть до финала, до победы. Но этого не будет происходить. А вот изменения, которые я заметила в её игре, я не знаю, с чем это связано. То ли ажиотаж, который разгонялся вокруг неё и просто вот в геометрической прогрессии, то ли она сыграла с топовыми игроками, вот такими, как Соболенко, Анисимова, Коко Гауфф, бьющими. И ей тоже захотелось бить. Но она-то игрок разыгрывающего плана. Она чем всегда славилась? У неё все атаки были хорошо подготовленные. Она в стиле Джоковича могла мучить игрока, выжидать и потом только атаковать. Или открывать корт, атаковать. Она всегда отличалась вот этой позиционной игрой. Очень грамотно, очень рационально. А потом ей захотелось играть в атаку. И очень часто это была неподготовленная атака. Соответственно, мяч стал вылетать. Там раз сорвалось, два сорвалось. Как бы это действительно нервирует, да и вот потихоньку это набиралось. А с игроками, кто был ниже уровня, там ниже по рейтингу, значительно ниже, она, когда начинала держать мяч в игре, это было коротковато, то есть это можно проследить, это было и с Буассон на «Ролан Гаррос», это было с Таусон на US Open, на крупных турнирах, это было сейчас на этой азиатской серии, она всё время давала игрокам разыграться. Вот чуть-чуть терпения не хватает. Наверное, вот это ощущение нереализованных возможностей, потому что, я думаю, не только я это видела, что она могла выиграть, могла эту обыграть и другую обыграть, и это как снежный ком просто накопилось. И вот вышла в такой спад, который, к сожалению, произошёл с ней на турнире в Ухане.

Но я думаю, что ничего страшного. Нужно просто проанализировать. У неё хорошая команда. Опытнейший тренер Кончита Мартинес. У неё есть поддержка родителей. С ней всегда мама. Потом у неё есть сестра. Она лучше любого психолога. Может выслушать, посоветовать. Она испытывает такие же чувства. Поэтому я думаю, что, ну, самое главное, здесь сконцентрироваться на хорошем. Сезон великолепный. Она молода, у неё нет серьёзных травм. Она борется, и, скорее всего, попадёт на Итоговый чемпионат. Поэтому сейчас просто спокойствие и концентрация на тех хороших моментах, которых было очень много в этом году», — сказала Дементьева в эфире шоу «Хардкорт».