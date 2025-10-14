«Готовлю новое поколение». Потапова отвела крестника на занятия теннисом

53-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что отвела своего крестника на занятия теннисом.

Фото: страница Потаповой в социальных сетях

«Водила своего крестника на теннис! Готовлю новое поколение», — написала Потапова на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 24-летняя Потапова выиграла один титул в одиночном разряде. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В финале она победила итальянку Лючию Бронцетти. Титул в Румынии стал третьим в карьере российской теннисистки на уровне WTA.

Потапова досрочно завершила сезон-2025. Причиной этому стала травма кисти. Её последним турниром в этом году был Пекин (Китай), где она дошла до четвёртого круга.