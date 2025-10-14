Скидки
«Я всегда им восхищался». Джокович — о Рафаэле Надале

«Я всегда им восхищался». Джокович — о Рафаэле Надале
Пятая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о взаимоотношениях с одним из своих главных конкурентов в карьере — испанцем Рафаэлем Надалем.

«Надаль всего на год старше меня, к тому же мы оба Близнецы по знаку зодиака. Поначалу мы с ним как-то даже пару раз ужинали. Но дружба с ним невозможна. Всегда им очень восхищался. Благодаря ему и Федереру я стал тем, кем являюсь сейчас. Этим мы навсегда связаны, им очень благодарен за это. Надаль — это часть моей жизни. За последние 15 лет видел его чаще, чем маму.

Никогда не были друзьями. В соперничестве это невозможно, но и врагами никогда не были», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер входили в состав «Большой тройки», будучи одними из самых перспективных теннисистов XXI века.

