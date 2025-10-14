Скидки
Виктория Мбоко проиграла все матчи после триумфа на турнире WTA-1000 в Монреале в августе

Виктория Мбоко проиграла все матчи после триумфа на турнире WTA-1000 в Монреале в августе
Комментарии

24-я ракетка мира из Канады Виктория Мбоко проиграла четыре матча подряд после победы на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада) в августе.

В Монреале Мбоко завоевала первый титул в карьере. В финале она одолела японку Наоми Осаку (2:6, 6:4, 6:1). Она попала на турнир по уайлд-кард. Ранее спортсменка никогда даже не доходила до финалов турниров WTA. После этого она проиграла четыре матча подряд.

Сегодня, 14 октября, в первом круге турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай) Мбоко проиграла украинской теннисистке 30-й ракетке мира Даяне Ястремской. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7. Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября.

