Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: результаты матчей 14 октября

Сегодня, 14 октября, в Нинбо (Китай) продолжились матчи турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Нинбо (Китай), 1-й круг. Результаты встреч на 14 октября:

  • Антония Ружич (Хорватия, LL) — Вероника Кудерметова (Россия) — 3:6, 2:6;
  • Клара Таусон (Дания, 5) — Айла Томлянович (Австралия, Q) — 6:1, 6:7 (4:7), 3:6;
  • Маркета Вондроушова (Чехия, SR) — Каролина Мухова (Чехия) — 4:6, 3:6;
  • Ханьюй Го (Китай, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 8) — 2:6, 4:6;
  • Виктория Мбоко (Канада) — Даяна Ястремская (Украина) — 3:6, 6:7 (3:7);
  • Эмма Радукану (Великобритания) — Чжу Линь (Китай, WC) — 6:3, 4:6, 1:6;
  • Юань Юэ (Китай, WC) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 6:3.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.

Мирра — 7-я в гонке и близка к квалификации в Эр-Рияд. Рейтинговые расклады после Уханя
