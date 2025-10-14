Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сезон взлётов и падений». Рууд оценил своё выступление в 2025 году

«Сезон взлётов и падений». Рууд оценил своё выступление в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский теннисист Каспер Рууд (12-я ракетка мира) поделился впечатлениями от непростого для себя сезона.

«Этот сезон был полон взлётов и падений. Впервые я выпал на несколько недель из-за здоровья — проблема с коленом. Это был новый вызов.

Сезон запомнится выигранным титулом в Мадриде, но не могу сказать, что в целом я сижу тут удовлетворённым. Было предостаточно поражений на первых этапах турниров, я пытаюсь извлекать из них уроки. Да, я выиграл самый запоминающийся титул в карьере, на тот момент я играл на действительно высоком уровне.

Сезон ещё не закончен, и надеюсь, я смогу его достойно завершить и, может быть, побороться за шанс выиграть титул ATP. Но это будет очень трудно. Я просто стараюсь хорошо играть эти три недели, посмотрим, как будет после турнира в Париже.

Если ты завершаешь сезон на 11 или 15 месте, то в чём разница? Мне кажется, ни в чём, поэтому в данном случае это что-то типа «всё или ничего». Попробую использовать это как мотивацию и сделать финальный рывок", — приводит слова Рууда Bolavip.

Весной 2025 года Рууд выиграл турнир категории «Мастерс» в Мадриде, обыграв в финале британца Джейка Дрейпера.

Мадрид (м). Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 6
5 		6 4
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Материалы по теме
Стала известна сетка турнира ATP-250 в Стокгольме, где сыграют Руне, Рууд и Шаповалов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android