«Сезон взлётов и падений». Рууд оценил своё выступление в 2025 году

Норвежский теннисист Каспер Рууд (12-я ракетка мира) поделился впечатлениями от непростого для себя сезона.
«Этот сезон был полон взлётов и падений. Впервые я выпал на несколько недель из-за здоровья — проблема с коленом. Это был новый вызов.
Сезон запомнится выигранным титулом в Мадриде, но не могу сказать, что в целом я сижу тут удовлетворённым. Было предостаточно поражений на первых этапах турниров, я пытаюсь извлекать из них уроки. Да, я выиграл самый запоминающийся титул в карьере, на тот момент я играл на действительно высоком уровне.
Сезон ещё не закончен, и надеюсь, я смогу его достойно завершить и, может быть, побороться за шанс выиграть титул ATP. Но это будет очень трудно. Я просто стараюсь хорошо играть эти три недели, посмотрим, как будет после турнира в Париже.
Если ты завершаешь сезон на 11 или 15 месте, то в чём разница? Мне кажется, ни в чём, поэтому в данном случае это что-то типа «всё или ничего». Попробую использовать это как мотивацию и сделать финальный рывок", — приводит слова Рууда Bolavip.
Весной 2025 года Рууд выиграл турнир категории «Мастерс» в Мадриде, обыграв в финале британца Джейка Дрейпера.
