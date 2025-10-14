Скидки
Главная Теннис Новости

Джованни Мпетси Перрикар — Эмиль Руусувуори, результат матча 14 октября, счёт 2:1, 1-й круг турнира в Брюсселе

Джованни Мпетчи Перрикар обыграл Эмиля Руусувуори на старте турнира в Брюсселе
Комментарии

37-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия). На старте соревнований он обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори (609-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:4.

Брюссель. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 15:10 МСК
Эмиль Руусувуори
608
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 7 4
7 7 		6 5 6
         
Джованни Мпетчи Перрикар
37
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Мпетчи Перрикар 36 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Руусувуори 22 эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге соревнований в Брюсселе Джованни Мпетчи Перрикар сыграет с победителем матча Кентен Алис (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Календарь турнира в Брюсселе
Сетка турнира в Брюсселе
