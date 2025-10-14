Джованни Мпетчи Перрикар обыграл Эмиля Руусувуори на старте турнира в Брюсселе
37-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Брюсселе (Бельгия). На старте соревнований он обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори (609-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:4.
Брюссель. 1-й круг
14 октября 2025, вторник. 15:10 МСК
608
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 5
|6
37
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Мпетчи Перрикар 36 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Руусувуори 22 эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Во втором круге соревнований в Брюсселе Джованни Мпетчи Перрикар сыграет с победителем матча Кентен Алис (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия).
