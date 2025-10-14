Валантен Вашеро получил уайлд-кард на турнир ATP-500 в Базеле

40-я ракетка мира, монегасский теннисист Валантен Вашеро получил уайлд-кард на турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

«В Базель приезжает сенсационный чемпион ATP-1000 в Шанхае! Благодаря уайлд-кард фанаты получат шанс увидеть вживую одну из главных сенсаций сезона на ведущем теннисном турнире Швейцарии», — говорится в заявлении пресс-службы турнира в Базеле.

Ранее Вашеро стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае (Китай). В решающем матче он обыграл французского спортсмена Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3. 26-летний Валантен пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. Этот титул стал дебютным в карьере теннисиста.